ارتفاع الأسهم الأمريكية بفضل التفاؤل تجاه الوضع بالشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 القياسي، وناسداك المجمع الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الأربعاء، على ارتفاع قياسي، وذلك بدفعة من نتائج أعمال الشركات وآمال المستثمرين في إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة ‌وإيران.

وبحسب وكالة رويترز، فقد تلقت الأسهم دعماً هذا الأسبوع من آمال المستثمرين في عودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات بهدف إنهاء الحرب التي تسببت في اضطراب كبير في أسواق النفط العالمية، وأعادت تأجيج مخاوف التضخم، وأربكت توقعات أسعار الفائدة.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أول مستوى قياسي خلال الجلسة منذ اندلاع الصراع، وحقق مستوى قياسياً مرتفعاً عند الإغلاق اليوم إلى 7022.21 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 375.34 نقطة أو 1.59 بالمئة إلى 24014.43 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 75.44 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 48460.55 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح في وقت سابق استئناف المحادثات مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين.