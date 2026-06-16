الحوالات المالية عبر البريد السوري خيار آمن وحلول مرنة تلبي الاحتياجات‏

دمشق-سانا
تعمل المؤسسة السورية للبريد على تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات، باعتبارها إحدى الخدمات الأصيلة في تاريخ العمل البريدي في سوريا، والتي لا تزال تحافظ على حضورها كوسيلة تحويل مالية سريعة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
وأوضح مدير مديرية الخدمات البريدية في المؤسسة السورية للبريد عماد الشحادة في تصريح لـ سانا، أن البريد السوري يعد من أوائل الجهات التي قدمت خدمة الحوالات المالية الداخلية في سوريا، مبيناً أن الخدمة تخضع لإجراءات أمان دقيقة تضمن تنفيذ عمليات التحويل وفق الأصول وبمستوى مرتفع من الشفافية والنزاهة.
ووفق الشحادة فإن الخدمة تعتمد على شبكة وطنية تضم أكثر من 300 نقطة خدمية موزعة على المدن والبلدات والأرياف في المحافظات، بالتوازي مع العمل المستمر على افتتاح مكاتب جديدة، ما يتيح للمواطنين إرسال واستلام الحوالات المالية خلال وقت قصير ومن أي مكتب بريدي إلى آخر داخل سوريا.
وأشار الشحادة إلى أن خدمة الحوالات المالية تتميز بسرعة التنفيذ، إلى جانب رسوم مدروسة تجعلها خياراً مناسباً لشريحة واسعة من المواطنين، بما يعزز دور المؤسسة السورية للبريد كجهة خدمية وطنية قريبة من الناس.
ولفت إلى أن المؤسسة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات مرتبطة بمحدودية الانتشار الجغرافي، مقارنة بالكثافة السكانية في بعض المناطق، إضافة إلى خروج ما بين 40 و50 بالمئة من المكاتب عن الخدمة، إلا أن المؤشرات الإحصائية للعام الحالي أظهرت تحسناً في أداء الخدمة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أن تقديم خدمة الحوالات المالية يتم وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي، حيث تخضع سقوف التحويلات اليومية للأفراد والشركات والجهات العامة للقوانين والأنظمة النافذة، موضحاً أن عمليات التحويل تُنفذ حالياً بالعملتين القديمة والجديدة.
أنواع متعددة من الحوالات والخدمات
من جانبه، أوضح رئيس شعبة الحوالات في المؤسسة أنس الخرتلك، أن خدمات الحوالات البريدية تشمل أنواعاً عدّة، أبرزها الحوالات الفورية، وحوالات الإيجار، والحوالات المصلحية، إضافة إلى خدمات أخرى تقدم ضمن نظام الحوالات، ومنها إيصال رواتب المتقاعدين إلى محل الإقامة مقابل رسم محدد.
وبيّن الخرتلك أن المركز الرئيس في دمشق ينفذ يومياً نحو 50 حوالة فورية و50 حوالة إيجار، مشيراً إلى أن المؤسسة تقبل تنفيذ التحويل بالعملة القديمة وتسليمها بالعملة الجديدة حصراً.
ثقة المستخدمين وسهولة الإنجاز
استطلعت وكالة سانا آراء عدد من المواطنين في الصالتين المركزيتين للمؤسسة السورية للبريد في دمشق وريف دمشق، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأداء وسهولة إنجاز معاملاتهم، مشيدين بسرعة تقديم الخدمات والتنظيم وحسن تعامل العاملين معهم.
وأكد بلال نحاس الذي يستخدم خدمات الحوالات عبر المؤسسة منذ أربع سنوات، أن هذه الخدمة تتسم بالسرعة والموثوقية، فضلاً عن اعتمادها قانونياً وتوفيرها الضمانات التي تحفظ حقوق المرسل والمرسل إليه.
بدورها، أوضحت منال هاشم أنها تعتمد على البريد السوري لتحويل أجرة منزلها منذ ثلاث سنوات، معتبرة أن إجراء التحويل عبر جهة حكومية يمنحها وصاحب المنزل مزيداً من الطمأنينة والثقة، ما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات التي تقدمها المؤسسة السورية للبريد.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المؤسسة السورية للبريد الطموحة لتحديث بنيتها التحتية، والتوسع في تكنولوجيا التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات بريدية ومالية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.