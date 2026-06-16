الحوالات المالية عبر البريد السوري خيار آمن وحلول مرنة تلبي الاحتياجات‏

دمشق-سانا

تعمل المؤسسة السورية للبريد على تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية عبر مكاتبها ‏المنتشرة في مختلف المحافظات، باعتبارها إحدى الخدمات الأصيلة في تاريخ العمل ‏البريدي في سوريا، والتي لا تزال تحافظ على حضورها كوسيلة تحويل مالية سريعة وآمنة ‏تلبي احتياجات المواطنين اليومية.‏

وأوضح مدير مديرية الخدمات البريدية في المؤسسة السورية للبريد عماد الشحادة في ‏تصريح لـ سانا، أن البريد السوري يعد من أوائل الجهات التي قدمت خدمة الحوالات ‏المالية الداخلية في سوريا، مبيناً أن الخدمة تخضع لإجراءات أمان دقيقة تضمن تنفيذ ‏عمليات التحويل وفق الأصول وبمستوى مرتفع من الشفافية والنزاهة.‏

ووفق الشحادة فإن الخدمة تعتمد على شبكة وطنية تضم أكثر من 300 نقطة خدمية ‏موزعة على المدن والبلدات والأرياف في المحافظات، بالتوازي مع العمل المستمر على ‏افتتاح مكاتب جديدة، ما يتيح للمواطنين إرسال واستلام الحوالات المالية خلال وقت ‏قصير ومن أي مكتب بريدي إلى آخر داخل سوريا.‏

وأشار الشحادة إلى أن خدمة الحوالات المالية تتميز بسرعة التنفيذ، إلى جانب رسوم ‏مدروسة تجعلها خياراً مناسباً لشريحة واسعة من المواطنين، بما يعزز دور المؤسسة ‏السورية للبريد كجهة خدمية وطنية قريبة من الناس.‏

ولفت إلى أن المؤسسة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات مرتبطة بمحدودية ‏الانتشار الجغرافي، مقارنة بالكثافة السكانية في بعض المناطق، إضافة إلى خروج ما بين ‌‏40 و50 بالمئة من المكاتب عن الخدمة، إلا أن المؤشرات الإحصائية للعام الحالي ‏أظهرت تحسناً في أداء الخدمة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏

وأكد أن تقديم خدمة الحوالات المالية يتم وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي، حيث ‏تخضع سقوف التحويلات اليومية للأفراد والشركات والجهات العامة للقوانين والأنظمة ‏النافذة، موضحاً أن عمليات التحويل تُنفذ حالياً بالعملتين القديمة والجديدة.‏

أنواع متعددة من الحوالات والخدمات

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الحوالات في المؤسسة أنس الخرتلك، أن خدمات الحوالات ‏البريدية تشمل أنواعاً عدّة، أبرزها الحوالات الفورية، وحوالات الإيجار، والحوالات ‏المصلحية، إضافة إلى خدمات أخرى تقدم ضمن نظام الحوالات، ومنها إيصال رواتب ‏المتقاعدين إلى محل الإقامة مقابل رسم محدد.‏

وبيّن الخرتلك أن المركز الرئيس في دمشق ينفذ يومياً نحو 50 حوالة فورية و50 حوالة ‏إيجار، مشيراً إلى أن المؤسسة تقبل تنفيذ التحويل بالعملة القديمة وتسليمها بالعملة الجديدة ‏حصراً.‏

ثقة المستخدمين وسهولة الإنجاز

استطلعت وكالة سانا آراء عدد من المواطنين في الصالتين المركزيتين للمؤسسة السورية ‏للبريد في دمشق وريف دمشق، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأداء وسهولة إنجاز ‏معاملاتهم، مشيدين بسرعة تقديم الخدمات والتنظيم وحسن تعامل العاملين معهم.‏

وأكد بلال نحاس الذي يستخدم خدمات الحوالات عبر المؤسسة منذ أربع سنوات، أن هذه ‏الخدمة تتسم بالسرعة والموثوقية، فضلاً عن اعتمادها قانونياً وتوفيرها الضمانات التي ‏تحفظ حقوق المرسل والمرسل إليه.‏

بدورها، أوضحت منال هاشم أنها تعتمد على البريد السوري لتحويل أجرة منزلها منذ ثلاث ‏سنوات، معتبرة أن إجراء التحويل عبر جهة حكومية يمنحها وصاحب المنزل مزيداً من ‏الطمأنينة والثقة، ما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات التي تقدمها المؤسسة السورية للبريد.‏

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المؤسسة السورية للبريد الطموحة لتحديث بنيتها ‏التحتية، والتوسع في تكنولوجيا التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، بما يضمن تبسيط ‏الإجراءات وتوفير خدمات بريدية ومالية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتخفف ‏الأعباء عن كاهل المواطنين.‏