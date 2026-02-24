ارتفاع أسعار الذهب 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الثلاثاء، بمقدار 200 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي استقرت عليه يوم السبت الماضي، والبالغ 17 ألف ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17 ألفاً و200 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و850 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و750 ليرة مبيعاً، و14 ألفاً و400 ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، ما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.