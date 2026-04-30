المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2 بالمئة

فرانكفورت-سانا

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 2 بالمئة للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مع التلميح إلى إمكانية رفعها في حزيران المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قولها في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك في فرانكفورت: “إن استمرار النزاعات وارتفاع أسعار الطاقة لفترات طويلة سيعزز التأثيرات السلبية على التضخم والنمو الاقتصادي”، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك ناقش بعمق خيارات رفع سعر الفائدة في المرحلة المقبلة.

وحذرت لاغارد من ضرورة أن تظل حزم الدعم المالي الطارئة لمواجهة تكاليف الطاقة “مؤقتة”، مشددة على أهمية تسريع التحول الطاقي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز إمكانات النمو في منطقة اليورو.

وفي السياق، أوضح البنك الاوروبي في بيان له أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ما دفع معدلات التضخم في منطقة اليورو للوصول إلى 3.0 بالمئة في نيسان الماضي، وأثر سلباً على المعنويات الاقتصادية العامة.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى يوم أمس أيضاً على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، وذلك ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة.