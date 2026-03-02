معرض “سيريكس” في عمان.. أول معرض خارجي للصناعات السورية بعد التحرير

دمشق-سانا

مع اقتراب انطلاق معرض الصناعات السورية “سيريكس” في العاصمة الأردنية عمان، شهر أيار القادم، يعول الصناعيون عليه كأول منصة تسويقية خارجية للمنتجات السورية بعد التحرير، لربطهم بالمستوردين والموزعين، وفتح الباب أمام تعزيز المنتجات السورية بالسوق الأردنية، وإقامة شراكات تجارية وتصديرية إلى الأسواق العالمية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي، أسامة النن، في تصريح له، أن معرض “سيريكس” يشكّل بوابة أساسية أمام الصناعيين لتسويق منتجاتهم خارج سوريا، وفتح أسواق جديدة حول العالم، مشيراً إلى أن الصناعة السورية تتمتع بقاعدة قوية وحضور راسخ دولياً، رغم تأثير الظروف السابقة على انتشارها الخارجي.

وأوضح النن أن الغرفة تعمل على تطوير المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم فعاليات خارجية تسهم في إعادة المنتج السوري إلى مكانته الطبيعية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الجودة العالية للمنتجات السورية تجعلها مطلوبة في العديد من الدول التي تسعى لعودتها.

وبيّن أن معرض “سيريكس” يشكل جسراً لتوسيع التعاون التجاري مع مختلف القارات، وخصوصاً مع الانفتاحات الجديدة التي تتيح المجال لتعزيز الشراكات والصادرات السورية.

من جهته، أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، عبد الله الزايد، أن الغرفة تتطلع إلى تعزيز حضور الصناعات السورية في الأسواق الخارجية، واستعادة مكانتها التي تأثرت بالظروف السابقة، موضحاً أن المعرض يمثل فرصة حقيقية للصناعيين، لإعادة فتح قنوات التواصل مع الأسواق الدولية.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على دعم مشاركة الصناعيين في المعارض المحلية والخارجية، بهدف تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الدولية، ولا سيما في القطاعات الغذائية والصناعات التحويلية، في إطار جهود أوسع لإعادة تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية.