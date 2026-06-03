مسؤول طبي في إدارة ترامب يؤكد تمتعه بصحة مذهلة وقدرة على مواصلة العمل بنشاط

واشنطن-سانا

أكد مسؤول طبي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الأخير يتمتع بحالة صحية “مذهلة”، وذلك بعد فشل الفحص الطبي الروتيني في تبديد التساؤلات المحيطة بحالته الصحية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن محمد أوز، مدير مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأمريكية قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض تعقيباً على التقرير الطبي الصادر الجمعة الماضي: ” إن السجلات الطبية للرئيس الأمريكي، مذهلة وتعكس مستوى عالياً من الطاقة والتركيز الذهني، مشيراً إلى امتلاك ترامب قدرة على مواصلة العمل بنشاط طوال اليوم”.



وبرر أوز المعروف باسم “الدكتور أوز” التساؤلات حول سبب خضوع ترامب لثلاثة فحوص طبية سنوية، خلال العام الماضي، مقارنة بفحص واحد سنوياً لسلفه جو بايدن” بحرص الرئيس ودقته في الاطمئنان على سلامته.



ويواجه الرئيس الأمريكي، الذي يستعد لإتمام عامه الثمانين في الرابع عشر من حزيران الجاري كأكبر رئيس يتولى حكم الولايات المتحدة، تساؤلات متزايدة حول صحته، حيث وصف التقرير الطبي الصادر الأسبوع الماضي حالة ترامب بالممتازة مع الإشارة إلى حاجته لإنقاص وزنه، في حين لا تزال بعض الملاحظات، كظهور كدمات على يديه وتورم كاحليه، بالإضافة إلى مظاهر النعاس في بعض الاجتماعات، تثير تساؤلات إضافية في الأوساط السياسية والإعلامية.