قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في عدة قرى بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن دورية إسرائيلية مؤلفة من ست آليات عسكرية، توغلت انطلاقاً من نقطة البرج في حرش بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي باتجاه الأطراف الشرقية لقرية طرنجة، في المنطقة الواقعة بين القرية ومزارع الأمل.

كما توغلت دورية أخرى للاحتلال في بلدة جباثا الخشب، وأقامت حواجز وسط البلدة وعلى أطرافها، ولا سيما في المنطقة الفاصلة بين البلدة وقرية عين البيضة، فيما توغلت دورية مؤلفة من ثلاث سيارات همر وسيارتين مصفحتين غرب منطقة الكسارات في الأطراف الجنوبية لبلدة جباثا الخشب .

وتزامنت هذه التوغلات مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة في المناطق الواقعة بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وبين بلدة جباثا الخشب وقرية الحرية.

وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم في عدد من القرى بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شابين.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.