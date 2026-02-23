وزير التربية يتفقد مدارس الشدادي بريف الحسكة ويبحث مع كوادرها التحديات التعليمية

الحسكة-سانا

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الإثنين، عدداً من مدارس مدينة الشدادي في ريف محافظة الحسكة، واطلع على واقع العملية التعليمية واحتياجاتها في المنطقة.

والتقى الوزير تركو خلال الجولة، عدداً من المعلمين في الشدادي، وناقش معهم أبرز التحديات التي يواجهونها في ميدان التعليم، كما تم استعراض عدد من القضايا الإدارية المتعلقة بسير العمل التربوي في المدارس.

وأكد تركو خلال اللقاء، أهمية استمرار الوزارة بدعم العملية التعليمية، وعدم استبعاد أي معلم يستوفي المعايير والشروط المعتمدة، وذلك انطلاقاً من الحرص على تلبية احتياجات المناطق المحررة حديثاً.

وأشار تركو إلى أن الوزارة تولي اهتماماً لتوفير الخدمات التعليمية الأساسية للطلاب والمعلمين في تلك المناطق، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمراريتها.

وكان وزير التربية والتعليم بحث أمس الأحد، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد عيسى، استعدادات مديريات التربية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.