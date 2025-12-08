مسير عسكري لوزارة الدفاع وقوى الأمن في طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير

طرطوس-سانا

شهدت محافظة طرطوس اليوم مسيراً عسكرياً احتفالياً بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا بمشاركة وحدات من وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وحضور رسمي وشعبي واسع وذلك على الكورنيش البحري بالمدينة.

وشارك في المسير محافظ طرطوس أحمد الشامي ومعاون المحافظ سامي الزخ إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي ومديري الدوائر الحكومية وشخصيات رسمية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير مكتب قائد الفرقة 56 في وزارة الدفاع ماهر زيواني أن المسير العسكري يأتي تجسيداً لحالة الانضباط والجاهزية العالية والمشاركة في يوم النصر والتحرير، مشيراً إلى أن الجيش العربي السوري أُنشئ لحماية المدنيين والمساهمة في بناء سوريا الحديثة القادرة على أن تكون قوة رائدة في المستقبل.

بدوره أوضح العقيد محمد حاج علي قائد اللواء الأول في الفرقة 56 في تصريح مماثل أن العرض العسكري يجسد العهد الذي قطعه الجيش للشعب، بأن يبقى الدرع الحامي لجميع مكوناته والمدافع عن حدود الوطن وسيادته.

من جانبه أشار مسؤول الرقابة والتفتيش في الفرقة 56 أحمد الخليل إلى أن الفعالية تحيي الذكرى الأولى للتحرير وسقوط الظلم، مؤكداً أن التلاحم بين الجيش والمواطنين يبرهن على استعداد الجيش الدائم للدفاع عن السوريين والتضحية في سبيل أمنهم وكرامتهم.

من جهته أكد إسماعيل بعبيش من وزارة الدفاع أن المسير يعكس قدرة الجيش العربي السوري على إزالة الظلم وترسيخ قيم العدل والحرية والكرامة للسوريين، موضحاً أن الجيش قوي ومتأهب لأي تهديد يمس أرض الوطن.

وتضمّن الحفل عرضاً عسكرياً لوحدات الجيش والأمن إضافة إلى استعراض للطيران المروحي الذي ألقى الورود على المحتفلين في الكورنيش البحري وسط أجواء احتفالية كبيرة.

ويأتي المسير ضمن الفعاليات الوطنية التي تقام في مختلف المحافظات السورية احتفاءً بالذكرى الأولى للتحرير وإسقاط النظام البائد.