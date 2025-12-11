وزير النقل يبحث مع ممثلة UNOPS آفاق التعاون وإمكانية تنفيذ مشاريع بالبنى التحتية

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة، لخدمات المشاريع (UNOPS) في سوريا وردة درافة، آفاق التعاون المشترك وإمكانات تنفيذ مشاريع في قطاع النقل والبنى التحتية، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق اليوم.

وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع على أهمية تطوير التعاون مع المكتب في عدد من المشاريع المستقبلية، مشيراً إلى متابعة النقاشات المتعلقة بإعادة تأهيل جسري العريضة وعرينة، على أن تعرض التفاصيل الفنية خلال الاجتماع القادم.

من جهتها، أوضحت درافة أن (UNOPS) بمثابة الوكالة التنفيذية التابعة للأمم المتحدة، وتعمل ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل البنية التحتية وإعادة الإعمار، والمشتريات، وإدارة المشاريع، مؤكدة استعداد المكتب لتطوير التعاون مع وزارة النقل ودعم المشاريع ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في سوريا منذ نحو عقد، حيث نفذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية والبنى التحتية المتضررة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع “نكسس” التنموي بهدف تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على إدارة قطاعات الخدمات والبنية التحتية، ورفع جاهزيتها للمساهمة في عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل.

