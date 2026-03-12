سوريا ترحب بقرار مجلس الأمن 2817 وتدعو لوقف التصعيد واحترام سيادة الدول

دمشق-سانا

رحبت سوريا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، ويؤكد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الأربعاء: إن وزراة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية تؤكد أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضافت الوزارة في بيانها: إن سوريا تدعو إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية وتغليب الحوار؛ بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون اتساع دائرة التوتر.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد خلال جلسة له اليوم، قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.

