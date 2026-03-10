أكثر من 3 ملايين ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الثلاثاء

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 139941 سهماً من خلال 115 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند 19 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 35345 سهماً.

وفي المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني – سوريا الذي انخفض بنسبة 1.89 بالمئة، ليغلق عند 23 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.78 بالمئة، ليغلق عند 14 ليرة جديدة.

وانخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.41 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الإثنين، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 6.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 284633 سهماً من خلال 169 صفقة.