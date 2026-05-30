تداعيات الحرب.. أستراليا تمدد إجراءات الطوارئ الخاصة بالوقود لتعزيز أمن الطاقة

كانبيرا-سانا

أعلنت أستراليا تمديد العمل بإجراءات الطوارئ الخاصة بالوقود، والتي تسمح بالإفراج عن كميات إضافية من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية، وذلك في إطار جهودها لضمان استقرار الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة، في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.



ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت، عن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين قوله: إن الحكومة قررت تمديد العمل بالإجراء الذي يتيح خفض الحد الأدنى الإلزامي لمخزونات الوقود لدى الشركات بنسبة 20 بالمئة، ما يسمح بضخ ما يصل إلى 762 مليون ليتر من البنزين والديزل في السوق المحلية حتى شهر أيلول المقبل.

وأوضح بوين أن هذا الإجراء، الذي طُبق لأول مرة في آذار الماضي، يهدف إلى الحد من مخاطر نقص الوقود، ولا سيما في المناطق الإقليمية والنائية، مؤكداً أن الحكومة رأت ضرورة الإبقاء على هذه المرونة لفترة أطول.

وأضاف: إن أستراليا تمتلك حالياً احتياطيات تكفي لمدة 48 يوماً من البنزين، و36 يوماً من الديزل، و30 يوماً من وقود الطائرات، مشيراً إلى أن هذه المستويات تعد من الأعلى خلال الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة الأسترالية لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات المحلية في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد الدولية، جراء الحرب.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أعلنت في الثلاثين من نيسان الماضي، أن بلادها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين حول خيارات الانضمام إلى تحالف دولي جديد يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.