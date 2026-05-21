فان كوخ… الرسام الذي كتب ألمه ورسم اضطرابه بين الأدب واللون

دمشق-سانا

عاش الرسام الهولندي فنسنت فان كوخ حياةً اتسمت بالفقر والعزلة والاضطراب النفسي، متنقلاً بين المدن والمصحات، دون أن يحظى خلال حياته بالاعتراف الفني الذي نالته أعماله لاحقاً، إذ تحولت لوحاته بعد وفاته إلى أيقونات أسهمت في إحداث تحول كبير في مسار الفن الحديث، ورسخت اسمه كأحد أبرز الفنانين تأثيراً في التاريخ الفني العالمي.

غير أن صورة فان كوخ لم تعد تقتصر على الفنان المضطرب ذي الأذن المقطوعة، بل بات يُنظر إليه أيضاً بوصفه صاحب تجربة أدبية وإنسانية عميقة، كشفتها رسائله وتأملاته المكتوبة، التي عبّر فيها عن قلقه ومعاناته ورؤيته للحياة والفن، وقد شكّلت كتاباته امتداداً لتجربته التشكيلية، حيث تحولت حالته النفسية إلى لغة موازية للّون والخط والضوء، عكست حساسيته المرهفة وصراعه الداخلي.

فان كوخ الأديب.. رسائل تكشف العالم الداخلي

تكشف الرسائل التي تركها فان كوخ، والتي تجاوز عددها الألف رسالة، عن تجربة أدبية وإنسانية موازية لتجربته التشكيلية، حتى إن عدداً من النقاد اعتبروا أن موهبته الكتابية لم تكن أقل أهمية من فنه.

واعتمدت الدراسات التي تناولت هذا الجانب على الرسائل التي وثقها الباحث الهولندي يان هولسكر في كتابيه “فان كوخ من الألف إلى الياء” و”فنسنت وثيو: سيرة مزدوجة”، حيث قرأ مراسلات الفنان مع شقيقه “ثيو” بوصفها نصوصاً أدبية ونفسية تكشف عالمه الداخلي بقدر ما توثق سيرته الفنية.

ولد فان كوخ عام 1853 في هولندا، وعاش حياة اتسمت بالفقر والعزلة والاضطرابات العصبية، وهي معاناة انعكست بوضوح في رسائله التي بدت أحياناً أقرب إلى اعترافات شخصية طويلة، يكتب فيها خوفه من الوحدة وحاجته الدائمة إلى من يفهم هشاشته الداخلية.

وتكشف هذه الرسائل عن حس أدبي واضح، إذ استخدم اللغة كما يستخدم اللون، وكتب عن الطبيعة والضوء والحقول والسماء بوصف بصري كثيف، كما رأى في القراءة والكتابة ضرورة إنسانية، قائلاً في إحدى رسائله: “على المرء أن يتعلم القراءة كما يتعلم كيف يرى وكيف يعيش”.

لوحات تتجاوز اللون.. الفيزياء والانفعال في عالم فان كوخ

لم يكن تأثير فان كوخ قائماً على الموضوعات التي رسمها فقط، بل على الطريقة التي أعاد فيها تعريف اللون والحركة داخل اللوحة، حتى بدت أعماله وكأنها تتحرك بطاقة انفعالية هائلة.

وتُعد لوحة “ليلة مرصعة بالنجوم” من أشهر أعماله، إذ رسم فيها السماء كفضاء ديناميكي مليء بالدوامات والحركة، وقد تناول الفيزيائي المكسيكي خوسيه لويس أرواغا هذه البنية الحركية في دراسة علمية، ربطت بين دوامات اللوحة ونظريات الاضطراب الحركي في فيزياء الموائع التي وضعها العالم الروسي أندريه كولموغوروف.

أما لوحة “حقل الغربان”، فبدت انعكاساً مباشراً لصراعه الداخلي، من خلال التناقض الحاد بين حقول القمح الصفراء وأسراب الغربان السوداء والسماء المضطربة، في ثنائية رآها نقاد كثيرون تعبيراً عن الصراع بين الحياة والانهيار.

وفي “آكلو البطاطا” اتجه فان كوخ إلى تصوير البؤس الإنساني، فرسم فلاحين معدمين بوجوه متعبة وأيد خشنة، كاشفاً حساسيته العميقة تجاه المهمشين والبسطاء.

كما تأثر بالفن الياباني، وهو ما انعكس في تبسيط الأشكال واستخدام المساحات اللونية الواسعة والخروج عن المنظور الأكاديمي التقليدي.

ورغم أن لوحة “عباد الشمس” أصبحت الأشهر تجارياً بعد بيع إحدى نسخها عام 1987 بمبلغ 35 مليون دولار، فإن نقاداً كثيرين يرون أنها تحولت إلى رمز سوقي أكثر من كونها الذروة الفنية لتجربته.

قراءة سورية للتجربة

أكد الباحث التشكيلي والإعلامي السوري سعد القاسم في تصريح لـ سانا أن فان كوخ شكّل انعطافة حاسمة في تاريخ الفن الحديث بوصفه أحد أبرز أعمدة مرحلة “ما بعد الانطباعية”.

وأوضح القاسم أن هذه المرحلة جاءت كرد فعل على الانطباعية التي ركزت على الجانب الفيزيائي للّون والضوء، بينما أعاد فنانو ما بعد الانطباعية الاعتبار للانفعال الإنساني والتعبير النفسي داخل اللوحة.

وأشار إلى أن تفرد فان كوخ تجلى في “ضربات الريشة العنيفة” وكثافة اللون والعمل الانفعالي السريع، إضافة إلى قدرته على الحفاظ على وضوح الشكل رغم العنف البصري داخل اللوحة.

وبيّن القاسم أن الفنان الهولندي عاش حياة “بالغة البؤس”، نتيجة الفقر والمرض والحساسية المفرطة تجاه العالم، لافتاً إلى أن شقيقه “ثيو” كان مصدر دعمه الأساسي.

وفي مقاربة نفسية وفنية، عقد القاسم تشابهاً بين فان كوخ والفنان السوري لؤي كيالي، مشيراً إلى أن كليهما امتلك حساسية إنسانية عالية وانشغل بالمهمشين والبسطاء، مع اختلاف جذري في الأسلوب الفني، إذ اتسمت تجربة كيالي بالهدوء والإتقان الأكاديمي، بينما قامت تجربة فان كوخ على الانفعال الحاد والعنف التعبيري.





ورأى القاسم أن سر خلود التجربتين يكمن في امتلاك كل منهما عالماً خاصاً يصعب تقليده، لذلك بدا معظم من ساروا على خطاهما مجرد مقلدين يدورون في فلك التجربة الأصلية، دون القدرة على إعادة إنتاج فرادتها الإنسانية والبصرية.

وولد فنسنت فان كوخ عام 1853 في هولندا وتوفي 1890، وعاش حياة اتسمت بالفقر والعزلة والاضطرابات النفسية، قبل أن يتحول بعد وفاته إلى أحد أبرز رموز الفن الحديث، وإلى جانب تجربته التشكيلية، ترك أكثر من ألف رسالة كشفت جانباً عميقاً في شخصيته، فيما عُرفت لوحاته، بكثافتها الانفعالية والبصرية التي دفعت بعض الدراسات العلمية إلى مقاربتها من زاوية الفيزياء والحركة.