الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 30 من كانون الأول 2025

دمشق:

1- أمسية عزف يحييها العازفون: فرح سليمان (فلوت) نارا خانمه (باصون) أنطوني فاتشيه كنوزي (بيانو)، في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأوبرا، الساعة ال 8 مساء.

2- عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1- نشاط ثقافي تعليمي ترفيهي للأطفال واليافعين مع الحافلة الثقافية، في ساحة مدينة صيدنايا الساعة ال 11 صباحاً.

2- عرض فيلم “ردع العدوان”، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة ال 3 عصراً.

حمص:

أمسية موسيقية بعنوان: قصة ميلاد “يلدو”، تحييها فرقة موزاييك، في كنيسة أم الزنار، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1- نشاط سرد قصصي في مدرسة الكريم ح1 لقصص من مكتبة المركز الثقافي في القدموس، بإشراف الآنسة ربا صالح، الساعة ال 11 صباحاً.

2- نشاط للأطفال يتضمن قراءات قصصية متنوعة في مكتبة الأطفال وحزورة ومعلومة، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 12,30 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليالٍ في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.