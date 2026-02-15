“تراثنا… حصن السلام” فعالية ثقافية في قلعة صلاح الدين باللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم الأحد، فعالية “تراثنا… حصن السلام” التي تنظمها وحدة دعم الاستقرار، بالتعاون مع جمعية “شراع الخير”، في قلعة صلاح الدين بمحافظة اللاذقية، بمشاركة واسعة من فعاليات مجتمعية وشبابية.

وأوضح مدير الآثار في محافظة اللاذقية، محمد الحسن، في تصريح لمراسل سانا، أنّ تنظيم الفعالية في موقع أثري بارز يعكس رسالة واضحة مفادها أن الثقافة والحضارة والتاريخ عناصر جامعة لأبناء الوطن، كما هي الأوابد الأثرية شاهدة على عمق الهوية الثقافية والحضارية للبلاد، منوهاً إلى جهود المجتمع المحلي التي كان لها دور محوري في إنجاح الحدث.

من جانبه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة والثقافة والإعلام في اللاذقية، بشار كيلو، أنّ الفعالية تشكل مساحة ثقافية وفنية تجمع شباب المحافظة، وتسهم في تعريفهم بالتراث، بما يعزز التقارب بين وجهات النظر، ويقوّي الروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

بدوره، أوضح ممثل جمعية “شراع الخير”، محمد عبد الحق، أن الفعالية تأتي في إطار مشروع “جسور” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا والدنمارك، وتهدف إلى تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة بين مكوّنات المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنها تستهدف نحو 70 مشاركاً من خلفيات ثقافية متنوعة في المحافظة عبر أنشطة تفاعلية وجلسات حوارية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز السلام المجتمعي والانتماء الوطني.

ويتضمّن برنامج الفعالية، التي تستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية والجلسات الحوارية التفاعلية، بهدف تسليط الضوء على أهمية التراث، بوصفه ركيزة أساسية للهوية الوطنية وحاضنة لقيم السلام