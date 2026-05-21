بريطانيا تعلن تراجع صافي الهجرة إلى النصف في 2025 بفعل القيود الحكومية

لندن-سانا
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الخميس، انخفاض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بنحو النصف خلال عام 2025.
وأوضح المكتب، وفقاً لوكالة “فرانس برس”، أن عدد مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى بريطانيا للعمل انخفض بنسبة 47 بالمئة في عام 2025، ليصل إلى 171 ألف شخص، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، عقب صدور بيانات مكتب الإحصاء: إن صافي الهجرة انخفض بنسبة 82 بالمئة خلال ثلاث سنوات فقط، مؤكدة أنه “لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”، ومشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى “إنهاء اعتماد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الرخيصة”.
ويعزى هذا الانخفاض، بحسب المعطيات، إلى إجراءات تقييدية فرضتها الحكومة المحافظة السابقة مطلع عام 2024، شملت منع العاملين في مجال الرعاية الصحية والطلاب الأجانب من اصطحاب أفراد أسرهم تحت الكفالة، ورفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة.
كما شهدت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً مطرداً منذ دخول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حيز التنفيذ عام 2020.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية، أعلنت في العاشر من أيار الجاري، أنّ أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا بعد عبورهم قناة المانش في قوارب صغيرة منذ بدء هذا التعداد عام 2018.