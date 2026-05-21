بريطانيا تعلن تراجع صافي الهجرة إلى النصف في 2025 بفعل القيود الحكومية

لندن-سانا‏

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الخميس، انخفاض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بنحو النصف خلال ‏عام 2025.‏

وأوضح المكتب، وفقاً لوكالة “فرانس برس”، أن عدد مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى ‏بريطانيا للعمل انخفض بنسبة 47 بالمئة في عام 2025، ليصل إلى 171 ألف شخص، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام ‌‏2021.‏

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، عقب صدور بيانات مكتب الإحصاء: إن صافي الهجرة انخفض بنسبة 82 ‏بالمئة خلال ثلاث سنوات فقط، مؤكدة أنه “لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”، ومشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى “إنهاء ‏اعتماد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الرخيصة”.‏

ويعزى هذا الانخفاض، بحسب المعطيات، إلى إجراءات تقييدية فرضتها الحكومة المحافظة السابقة مطلع عام 2024، ‏شملت منع العاملين في مجال الرعاية الصحية والطلاب الأجانب من اصطحاب أفراد أسرهم تحت الكفالة، ورفع الحد ‏الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة.‏

كما شهدت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً مطرداً منذ دخول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ‌‏(بريكست) حيز التنفيذ عام 2020.‏

يشار إلى أن الحكومة البريطانية، أعلنت في العاشر من أيار الجاري، أنّ أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا بعد ‏عبورهم قناة المانش في قوارب صغيرة منذ بدء هذا التعداد عام 2018.‏