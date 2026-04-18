“بانوراما الحرية” في عرضها الأول بحماة… فعالية ثقافية تستحضر الذاكرة السورية

حماة-سانا

أقامت مديرية الثقافة في حماة، بالتعاون مع جمعية مشكاة الشبابية، اليوم السبت، فعالية ثقافية متنوعة بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة السورية، تضمنت ندوة حوارية، والإعلان عن مشروع توعوي جديد بعنوان “حكاية وطن”، إلى جانب العرض الأول لفيلم “بانوراما الحرية” على مدرج المديرية.

وشكّل عرض الفيلم محطة بارزة في الفعالية، حيث قدّم “بانوراما الحرية” قراءة بصرية تستحضر محطات من مسار الثورة السورية، مسلطاً الضوء على التحولات التي شهدتها البلاد وما رافقها من تضحيات، في محاولة لتوثيق الذاكرة الوطنية بصيغة فنية موجهة للأجيال.

وتناولت الندوة الحوارية، التي أدارتها الدكتورة خولة العيسى وشارك فيها كل من الدكتورة نور عربو وأبو مالك الحموي والدكتور عبد المنعم زين الدين والمهندس خالد العيسى والدكتور محمود عاشور، أبعاد الثورة السورية في بعدها المجتمعي والثقافي، ودور الفعل الثقافي في الحفاظ على روايتها وتعزيز حضورها في الوعي العام.

وأوضح مدير الثقافة محمد العمر، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة أنشطة نفذتها المديرية خلال شهري آذار ونيسان، بهدف إحياء ذكرى انطلاق الثورة السورية، مؤكداً أنها شهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور، وتعكس حالة الاحتفاء الشعبي بما وصفه بمرحلة التحرير من النظام البائد.

من جهته، أشار مسؤول الفعاليات في محافظة حماة نادر القاضي إلى أن الفعالية جسدت “الذاكرة الحية” للثورة السورية منذ انطلاقتها، مؤكداً أن النصر ما كان ليتحقق لولا التضحيات التي قدمها السوريون، وضرورة الحفاظ على هذه الذاكرة في الوعي الجمعي.

بدورها، بيّنت نائبة مدير جمعية مشكاة الشبابية هبة طبة أن الجمعية، التي تأسست في إسطنبول عام 2016، افتتحت أول مركز لها في دمشق العام الماضي، وتعمل على تمكين الشابات والسيدات عبر برامج تدريبية ومهارية متنوعة.

واختُتمت الفعالية بالإعلان عن مشروع “حكاية وطن”، وهو مشروع توعوي يهدف إلى إعادة بناء الوعي بتاريخ سوريا المعاصر من خلال تقديم سردية دقيقة تحافظ على رواية الثورة، وتُسهم في ترسيخها لدى الأجيال القادمة.