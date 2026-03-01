اختتام تصفيات انتقاء منتخب اللاذقية لكرة الطاولة للمشاركة ببطولة غرب آسيا تحت الـ 19 عاماً

اللاذقية-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب في اللاذقية اليوم، تصفيات لانتقاء منتخب المحافظة لكرة الطاولة في المدينة الرياضية، بهدف اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات لتمثيل المحافظة في بطولة غرب آسيا تحت الـ 19 عاماً.

وأوضح هادي جمعة، مشرف المسابقة، في تصريح لمراسل سانا، أن التصفيات شملت مشاركة 16 لاعباً في فئة الذكور، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، حيث انتقاء الأول والثاني من كل مجموعة، فيما خضع اللاعبون الستة الآخرون لدوري خاص لتحديد ترتيبهم من المركز الأول حتى السادس.

وأضاف جمعة: إن فئة الإناث شهدت مشاركة 10 لاعبات خضعن لدوري كامل، على أن يتم اعتماد الترتيب النهائي وفقاً لعدد النقاط المحققة لكل لاعبة.

بدوره، أشار مروان منى، مدير مكتب الألعاب الجماعية في مديرية الرياضة والشباب، إلى أن المديرية عقدت اجتماعاً فنياً وتنظيمياً ضم 26 لاعباً ولاعبة بهدف إعدادهم بالشكل الأمثل للمشاركة في بطولة غرب آسيا، مؤكداً أن المديرية تواصل دعمها لمختلف الألعاب الرياضية، ولا سيما كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم، ضمن خطة عمل متكاملة للنهوض بالواقع الرياضي في المحافظة.

وتأتي هذه التصفيات في سياق حرص الجهات المعنية على تعزيز حضور رياضة كرة الطاولة في اللاذقية، ورفد المنتخبات بالمواهب القادرة على المنافسة إقليمياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياضة السورية في المحافل الخارجية.