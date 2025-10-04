أسعار الفواكه والخضراوات في سوق نهر عيشة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار
|بندورة
|8000
|6500
|بطاطا مالحة
|6000
|4500
|خيار بلدي
|8000
|6000
|خيار بلاستيكي
|4000
|3500
|باذنجان أسود
|2500
|2500
|ليمون أصفر ماير
|10000
|9000
|فاصولياء خضراء
|20000
|17000
|بامياء
|15000
|13000
|ثوم
|25000
|20000
|كوسا
|6500
|5000
|ورق عنب
|25000
|20000
|فليفلة خضراء
|8000
|6000
|فليفلة حمراء
|7000
|5000
|ذرة صفراء
|4500
|3500
|بصل يابس
|4000
|3500
|باذنجان حموي
|5000
|4000
|ملفوف
|10000
|8000
|زهرة
|8000
|6000
|بازلاء خضراء
|20000
|18000
|فجل
|1500
|1500
|بقدونس
|2000
|2000
|نعنع
|1500
|1500
|بقلة
|1000
|1000
|كزبرة
|1500
|1500
|فجل
|1500
|1500
|سبانخ
|2000
|2000
الفواكه
|برتقال أصفر
|15000
|13000
|برتقال أخضر بلدي
|10000
|8000
|موز صومالي
|13000
|12000
|دراق
|20000
|15000
|عنب أخضر
|15000
|12000
|عنب أحمر
|18000
|13000
|خوخ جوهرة
|15000
|13000
|إجاص
|15000
|13000
|جزر بلوري
|6500
|5000
|رمان
|10000
|7500
|جبس أخضر
|3500
|3500
|تفاح أخضر إكسترا
|15000
|10000
|تفاح أحمر إكسترا
|15000
|10000