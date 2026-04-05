المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 5 من نيسان 2026

دمشق:

1 – افتتاح ورشة عمل بعنوان: “الحضور الإعلامي للمثقف العربي – أسرار التأثير أمام الجمهور والكاميرا”، يقدمها الإعلامي والمدرب حسام نجم، في مقر اتحاد الكتاب العرب بالمزة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2- رحلة بعنوان: “رياضة وتراث”، من متحف دمشق الوطني إلى القلعة وسوق الحميدية والجامع الأموي وقصر العظم، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – عرض الفيلم الوثائقي سوريا السريالية، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

أمسية موسيقية تحييها فرقة الموسيقار بقيادة يحيى حجار، في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

محاضرة بعنوان: “نقود حماة – ثروة تراثية واقتصادية”، بإشراف الأستاذ عبد القادر بطمان، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام “سكريم 7، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

افتتاح فعاليات ملتقى الرقة الأول، في مقر مديرية الثقافة، الساعة الـ 6 مساء.

