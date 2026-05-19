محافظة دمشق تبدأ تسليم الدفعة الثالثة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل في ماروتا سيتي

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق البدء بتسليم الدفعة الثالثة من بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة ماروتا سيتي، وذلك تنفيذاً لبيان المحافظة المتعلق بتعويضات السكن البديل ضمن مشروع تنظيم المنطقة.

وأكدت المحافظة في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن عملية التسليم تشمل صرف البدلات المستحقة سابقاً، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد بواقع 35 ضعفاً، على أن يتم دفعه على دفعتين كل ستة أشهر.

وبيّنت المحافظة أن تسليم التعويضات سيتم وفق جداول محددة بحسب الأرقام التسلسلية للمستحقين، حيث سيُخصص يوم الأربعاء 20 أيار 2026 لتسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من 601 حتى 725، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، فيما سيتم في اليوم نفسه تسليم أصحاب الأرقام من 726 حتى 850، من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

أما يوم الخميس 21 أيار الجاري، فسيتم تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من 851 حتى 975، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، تليها دفعة أصحاب الأرقام من 976 حتى 1100، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وأشارت المحافظة إلى أن عملية التسليم ستتم في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعيةً جميع المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الجداول المعلنة، واصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة، بما في ذلك الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل، لتسهيل إجراءات الاستلام.

وأصدرت محافظة دمشق في الخامس من الشهر الجاري بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.