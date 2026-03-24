معرض تشكيلي في درعا تزامناً مع إحياء ذكرى الثورة السورية

درعا-سانا

شهدت مدينة درعا افتتاح معرض فني تشكيلي جديد تزامناً مع ذكرى انطلاق الثورة السورية، حيث قدّم الفنانون المحليون أعمالاً حملت رؤى إبداعية عكست معاناة الإنسان السوري، وروح الثورة بأسلوب بصري نابض بالحياة.

ويأتي المعرض بتنظيم من مديرية الثقافة في درعا، وبالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين، حيث تنوّعت اللوحات المشاركة بين مدارس فنية متعددة عكست في مضمونها أبعاداً إنسانية وثورية، وقدّمت مشاهد فنية تستحضر تفاصيل الثورة، وتوثّق آثارها في الذاكرة الجمعية.

وأوضح رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في درعا، نبيل أبو نبوت، أن المعرض يشكل مساحة مهمة للفنانين للتعبير عن قضاياهم، مؤكداً أن اللوحة التشكيلية كانت ولا تزال أداة فاعلة في نقل واقع الثورة، وتجسيد معاناة السوريين.

بدوره، أشار مدير ثقافة درعا، سليمان الزعبي، إلى أن هذه الفعالية تعكس حيوية المشهد الثقافي في المحافظة، وتبرز دور الفن في التعبير عن الهوية والتراث، وقدرته على ملامسة مشاعر الناس ونقل ما تعجز عنه الكلمات.

وأكدت الفنانة التشكيلية نازك دبو، أن مشاركتها تأتي ضمن سعي الفنانين لتقديم أعمال تحمل طابعاً ثورياً، وتعكس تجاربهم ومشاعرهم تجاه ما عاشه السوريون، من خلال لوحات غنية بالدلالات.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك