سقوط مئذنة مسجد في بلدة معربة بريف درعا الشرقي دون وقوع إصابات

سقطت اليوم الأحد مئذنة مسجد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، واقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع أي إصابات بين المصلين.

وأوضح مؤذن المسجد معن الفارس في تصريح لمراسل سانا أن المئذنة تعرضت خلال سنوات الثورة لاستهداف مباشر بكل صنوف الأسلحة من قبل النظام البائد، ما سبب خللاً في بنيتها الإنشائية، مشيراً إلى أن حادثة السقوط حصلت أثناء دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاء العصر.

بدوره بين علي البلخي أحد المصلين أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون إصابات بشرية، إضافة إلى تضرر الشارع والأراضي الزراعية خلف المسجد في مكان السقوط.

يذكر أن بلدة معربة بريف درعا الشرقي من أوائل البلدات التي استجابت لدعوات الثورة، ووقفت في وجه قوات النظام البائد، فتم استهداف بنيتها التحتية ومساجدها بكل أصناف الأسلحة.