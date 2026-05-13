مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية يلتقي وفداً من البنك الدولي لبحث المشاريع

دمشق-سانا

استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، اليوم الأربعاء، وفداً من مجموعة البنك الدولي، لبحث سير المشاريع القائمة والمشاريع التي ما تزال قيد التوقيع، إضافةً إلى استعراض عدد من المشاريع الجديدة التي يجري العمل على تطويرها في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وتم خلال اللقاء وفق ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين على تلغرام، توجيه الشكر لمدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في دعم مشاريع البنك الدولي في سوريا، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه وانتقاله لتولي مهام جديدة.