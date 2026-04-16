استمرار حملة إزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لمضخات مياه الشرب والري في ريف درعا

درعا-سانا

تواصل شركة كهرباء درعا حملتها في إزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لمضخات مياه الشرب والري، وشملت اليوم الخميس مدينة طفس بريف درعا.

وقال مدير التشغيل في الشركة بسام الشنبور لمراسل سانا: إن شركة الكهرباء تقوم بفصل المخالفات وإزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لمضخات مياه الشرب والري، والتي كانت منتشرة زمن النظام البائد، بالتعاون مع مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الموارد المائية وقوات الأمن الداخلي بالمحافظة.

وبين الشنبور أنه تمت اليوم إزالة 15 تعدياً في طفس ومحيط محطة تحويل العجمي، وفصل الكهرباء عن مراكز تحويل تغذي بشكل مخالف آباراً زراعية، ومنشآت خزن وتبريد، ومعامل بلاستيك وكونسروة، مؤكداً أهمية استمرار الحملة لحماية المال العام، وضمان العدالة في توزيع الخدمة الكهربائية.

وسجلت شركة كهرباء درعا منذ انطلاق حملتها في إزالة التعديات نهاية الشهر الماضي، انخفاضاً في استهلاك التيار الكهربائي بنسبة 10 بالمئة قابلة للزيادة، كما انعكست نتائج الحملة إيجاباً على تخفيف نفقات مؤسسة مياه درعا، وتحسن ساعات تشغيل الكهرباء في بعض المناطق، إضافة إلى تحسن ضخ مياه الشرب والري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك