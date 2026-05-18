في رحاب الطواف… خدمات الحرمين تنسج الطمأنينة للحجاج

الرياض-سانا

تختلط أصوات التلبية بخشوع الطائفين حول الكعبة المشرفة، فيما تنساب حركة الحشود في صحن المطاف بانسيابية هادئة، في مشهد تتجاور فيه الروحانية العميقة مع منظومة خدمية متكاملة سخّرتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء من الطمأنينة والأمان.

ومع ملايين الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى المسجد الحرام سنوياً، تتكامل داخل منطقة الطواف خدمات ميدانية ورقمية وإرشادية وصحية، تشرف عليها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وقوات أمن الحج، ضمن منظومة تهدف إلى تسهيل العبادة، والحفاظ على سلامة قاصدي البيت الحرام.

سقيا وإرشاد… عناية ترافق الطائفين

في الممرات المؤدية إلى المطاف، تنتشر مشربيات ماء زمزم المبردة والمجهزة بأحدث تقنيات التنقية والتبريد، فيما يتنقل موظفو السقيا بحقائب ظهر وأسطوانات معقمة لتوزيع المياه على الطائفين دون التأثير على حركة السير، في صورة تعكس العناية المستمرة براحة الحجاج وسلامتهم، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقارير خدمات السقيا.

كما توفر الإدارات المختصة رفوفاً للمصاحف بمختلف القراءات، ومصاحف مترجمة لمعاني القرآن الكريم بلغات متعددة لغير الناطقين بالعربية، إضافةً إلى كتيبات تعريفية بالحج والعمرة، وشاشات إلكترونية ومصاطب ذكية تتيح تحميل الأدعية والإصدارات الدينية عبر رموز الاستجابة السريعة “QR”، ضمن برامج التوعية الرقمية التي أشارت إليها وزارة الحج والعمرة السعودية عبر منصاتها التعريفية.

ولا تقتصر الخدمات على الجوانب التوعوية، بل تمتد إلى الإرشاد المكاني والشرعي عبر خدمة “اسألني / Ask Me”، حيث ينتشر موظفون ميدانيون عند المداخل والممرات المؤدية للمطاف لمساعدة الزوار في معرفة المسارات والبوابات ومواقع العربات، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات الشرعية بعدة لغات عالمية.

تطهير دائم… وتنظيم يحفظ سلامة الحشود

تُعد عمليات غسيل وتطهير صحن المطاف من أكثر العمليات اللوجستية دقة داخل المسجد الحرام، حيث تُستخدم آليات كهربائية صغيرة ومتطورة لا تعيق حركة الطائفين، مع مواد تنظيف صديقة للبيئة معطرة بروائح الورد والمسك، في مشهد يجمع بين النظافة وقدسية المكان، وذلك وفق التقارير التشغيلية الصادرة عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي محيط الحجر الأسود، يقف رجال أمن المسجد الحرام لمتابعة حركة الطواف ومنع التدافع الناتج عن رغبة الحجاج في استلام الحجر أو تقبيله، حيث يعملون على تنظيم الحشود والتدخل السريع لمساعدة كبار السن والنساء والأطفال في حالات الازدحام أو الإعياء، وفق ما أكدته مديرية الأمن العام السعودية (قوات أمن الحج والعمرة).

ويستخدم بعض رجال الأمن أحزمة وحبال أمان خاصة أثناء وقوفهم قرب جدار الكعبة المشرفة، حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة البشرية العالية، ضمن إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة داخل المطاف.

الطواف للجميع… خدمات إنسانية وتقنيات حديثة

في إطار تسهيل أداء المناسك لكبار السن وذوي الإعاقة، خُصصت مسارات للعربات اليدوية والكهربائية داخل المطاف، مع توفير خدمات حجز إلكتروني عبر منصة “التنقل الموحد”، بما يساعد الحجاج على أداء الطواف بسهولة وراحة، وذلك وفق الخدمات الإلكترونية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن برامج التنقل والخدمات الذكية لضيوف الرحمن.

وتعكس هذه الخدمات مجتمعة صورة من التكامل بين البعد الروحي والتنظيم الحديث، حيث تمتزج قدسية المكان بأحدث وسائل الإدارة والرعاية، في تجربة تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بسكينة وطمأنينة، ليبقى الحج رحلة إيمانية تتجلى فيها قيم الرحمة والتكافل والعناية بالإنسان.