الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس بقيمة ثمانية ملايين يورو

باريس-سانا

كُشف أمس عن لوحة استثنائية لم تكن معروفة سابقاً للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، خلال عرضها للبيع في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس بسعر مبدئي قدره ثمانية ملايين يورو (نحو 9.5 ملايين دولار)، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس (أ.ف.ب).

وتحمل اللوحة اسم «تمثال نصفي لامرأة بقبعة موردة»، وتصور الرسامة والشاعرة الفرنسية دورا مار، أحد أبرز مصادر إلهام بيكاسو.

وأكد مفوض المزادات كريستوف لوسيان من دار مزادات “دروو” الباريسية أن قيمة العمل الفني، الذي استخدمت فيه الألوان الزيتية ويبلغ حجمه نحو 80×90 سنتيمتراً، تقدر بنحو ثمانية ملايين يورو، وهو سعر مبدئي مرشح للارتفاع.

يذكر أن بيكاسو رسم اللوحة في 11 تموز 1943، واشتراها في آب 1944 هاوٍ يجمع أعمالاً فنية، وهو جد المالكين الحاليين لها.