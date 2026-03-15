عرض مسرحي على خشبة ثقافي طرطوس إحياء لذكرى الثورة

طرطوس-سانا

احتضنت خشبة المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس، اليوم الأحد، عرضاً مسرحياً بمناسبة ذكرى الثورة السورية، قدمته فرقة المسرح الزراعي الجوال، وحمل عنوان: “حكايتنا السورية”.

وجسدت المسرحية محطات من تاريخ سوريا وتضحيات أبنائها، وركزت على قيم الانتماء والوحدة الوطنية، مؤكدة أن الفن وسيلة فعالة لتعزيز وعي المجتمع وترسيخ قيم الأخوة والتضامن.

وقال مدير زراعة طرطوس محمد أحمد في تصريح لمراسلة سانا: إن “العرض يستعرض تاريخ الوطن الأم سوريا وما فقدته من أبنائها خلال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن “السوريين استطاعوا من خلال تضحياتهم العودة إلى حضن الوطن متحدين باختلاف ألوانهم وثقافاتهم، لبناء وطنهم مع استنهاض قيم الانتماء والهوية”.

من جهته، أوضح مؤلف ومخرج المسرحية مازن نظام، أن العرض يحكي قصة السوريين قبل وبعد التحرير، مؤكداً أن لكل فرد الحق في أن يعيش بكرامة، وأن الفن وسيلة مهمة لنقل الرسائل الإنسانية والوطنية بطريقة مؤثرة ومباشرة.

ولفت رئيس فرقة المسرح الزراعي الجوال راغب إسماعيل، إلى أن المسرحية تظهر دور المهندسين الزراعيين في المجال الإبداعي، وأنهم لا يزرعون القمح والزيتون فحسب، بل يزرعون الأخلاق والمبادئ ويعملون على إعمار الوطن، لتكون رسالة فنية وتربوية في الوقت ذاته.

حضر العرض عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع الزراعي وفعاليات ثقافية واجتماعية، حيث يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.