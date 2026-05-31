بمشاركة أكثر من 800 طفل.. فعالية في ثقافة حمص ‏ترسم الابتسامة وترسخ القيم‎

حمص-سانا‏

بمشاركة أكثر من 800 طفل أقامت مديرية ثقافة حمص ‏مساء اليوم السبت، فعالية ثقافية وترفيهية أضاءت أيام ‏العيد، وجسّدت مجدداً دور الثقافة في صون براءة ‏الطفولة السورية وترسيخ منظومة القيم الإيجابية في ‏مواجهة تداعيات الحرب‎.‎

شخصيات كرتونية وألعاب خفة

وتضمنت الفعالية التي أحيتها فرقة “هابي ماجيك” ‏لمسرح الطفل والعائلة عروضاً ترفيهية وتفاعلية متنوعة، ‏جمعت بين شخصيات كرتونية محببة لدى الأطفال مثل ‌‏”فلة والأقزام” و”ماشا والدب”، وفقرات كوميدية ‏ومسابقات وألعاب خفة ورسم على الوجوه، ما أضفى ‏أجواء من البهجة والتفاعل بين الأطفال المشاركين ‏وذويهم‎.‎

وأكد مدير المكتب الإعلامي في مديرية ثقافة حمص ‏محمد العلوش في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية ‏تحرص على تنظيم فعاليات موجهة للأطفال تسهم في ‏تنمية مهاراتهم وتعزيز شخصياتهم، مبيناً أن الأنشطة ‏المقدمة لا تقتصر على الجانب الترفيهي فحسب، بل ‏تحمل مضامين تربوية وتعليمية تسهم في بناء وعي ‏الطفل وصقل قدراته ضمن بيئة آمنة ومحفزة‎.‎

رسالة تربوية بلغة الفرح والكوميديا الهادفة

من جانبه أوضح مدير فرقة “هابي ماجيك” محمد سعيد ‏طوقتلي أن الفعالية جاءت على شكل تظاهرة طفولية ‏متكاملة جمعت بين الترفيه والتوعية، من خلال ‏شخصيات كرتونية ومهرجين وفقرات كوميدية وألعاب ‏خفة جذبت اهتمام الأطفال، مشيراً إلى أن العرض تناول ‏موضوع النظافة العامة بأسلوب مبسط وقالب كوميدي ‏هادف يرسخ السلوكيات الإيجابية لدى الصغار‎.‎

وأضاف طوقتلي: إن الفقرات استمرت لأكثر من ساعة، ‏وشهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين ملؤوا المكان ‏بالابتسامات والفرح، لافتاً إلى أن الفرقة تستعد لتقديم ‏عروض وأنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة في مدينة ‏حمص وريفها‎.‎

بدوره، أعرب عدد من الأطفال وذويهم عن سعادتهم ‏بالمشاركة في الفعالية، حيث بينت غنوة الخزامي، إحدى ‏الحاضرات، أن الفقرات كانت ممتعة وهادفة وأسهمت في ‏إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال واستثمار أوقات فراغهم ‏بشكل إيجابي، داعية إلى استمرار مثل هذه الأنشطة على ‏مدار العام، لما لها من دور مهم في الدعم النفسي ‏والاجتماعي للأطفال‎.‎

من جهتها، عبرت الطفلة ميرا سلمان عن سعادتها ‏بحضور الفعالية، مشيرة إلى إعجابها بألعاب الخفة ‏والشخصيات الكرتونية التي قدمت خلال العرض‎.‎

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها ‏مديرية الثقافة في محافظة حمص لتنشيط الحركة الثقافية ‏والاجتماعية، وتوفير مساحات آمنة تجمع بين الترفيه ‏والتعلم، بما يسهم في تنمية مواهب الأطفال، لتؤكد أن ‏الثقافة فعل حياة يستمر رغم جراح الحرب، وأن ابتسامة ‏الطفل خطوة في رسم المستقبل‎.‎