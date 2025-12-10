فعالية لتكريم ذوي الشهداء في إدلب بمناسبة مرور عام على النصر والتحرير

مشاريع واعدة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في جناحها بمعرض دمشق الدولي
فعالية شعبية في معرة النعمان بريف إدلب تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم
هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف
“الحكاية السورية..من طرطوس إلى العالم” فعالية سياحية متنوعة في طرطوس
مركز الضمير الصحي في ريف دمشق يعود للعمل بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل
