ارتفاع أسعار النفط إثر تقارير عن عزم واشنطن تمديد حصارها للموانئ الإيرانية

لندن-سانا

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الأربعاء، متأثرة بتقارير حول عزم الإدارة الأمريكية تمديد حصارها على الموانئ الإيرانية، ما يهدد بإطالة أمد تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن، العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم حزيران المقبل ارتفعت بمقدار 52 سنتاً، أي ما يعادل 0.47%، لتصل إلى 111.78 دولاراً للبرميل، مسجلة ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي، بينما سجلت عقود تموز الأكثر نشاطاً 104.84 دولاراً بارتفاع قدره 0.4%

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران بمقدار 57 سنتاً، أو 0.57%، لتصل إلى 100.50 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد حققت مكاسب بنسبة 3.7% في الجلسة السابقة.

ويرى محللون في قطاع الطاقة، أن موجة الارتفاع الحالية مدفوعة بشكل أساسي بحصار مضيق هرمز، وأن توجه الولايات المتحدة لتمديد هذا الحصار سيؤدي إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات، ما سيدفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع في الأسواق العالمية.