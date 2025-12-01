الصحة السورية تبحث مع منظمة اليونيسف سبل التعاون في جوانب الرعاية الصحية

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، برئاسة ممثلة مكتب اليونيسف في سوريا ميريتشل ريلانو آرانا، سبل التعاون المشترك في جوانب الرعاية الصحية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، آليات إعادة تأهيل 82 مركزاً صحياً، 5 منها في طور التنفيذ، وخطط توزيع اللقاحات، وتعزيز التعاون في مجال بناء قدرات المؤسسات الصحية، وإقامة ورشات لتمكين الكوادر البشرية.

وأكد الوزير العلي أهمية تحديد أولويات العمل المشترك مع اليونيسف في القطاعات الصحية، وضرورة تأطير الجهود لتحقيق الفائدة القصوى منها، ولا سيما في المواضيع التي تحتاج إلى استجابة عاجلة.

وشدّد وزير الصحة على حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة لإجراءات وصول شحنات الأدوية التي تقدمها اليونيسيف إلى سوريا، مؤكداً أهمية وصولها بالسرعة القصوى، في ضوء سعي الوزارة لتلبية احتياجات الملف الدوائي.

بدورها، قالت ممثلة مكتب اليونيسف في سوريا: إن المنظمة تواصل عملها الدؤوب في تقديم المساعدات الإنسانية بالمحافظات السورية كافة، وتركز في سعيها على تذليل الصعوبات المتعلقة بإغاثة الحالات الحرجة، مشيرة إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة السورية لتحقيق أفضل النتائج العملية.

حضر الاجتماع مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة زهير القراط، ومدير الإمداد، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.

وكانت وزارة الصحة السورية تسلمت في نهاية آب الماضي ثلاث شاحنات تبريد متطورة مقدمة من منظمة اليونيسف، في إطار جهود تعزيز نظام التلقيح الوطني بدعم من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي).