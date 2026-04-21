إطلاق مشروع “رحلة قاسيون” لتعزيز السياحة والتنمية في دمشق

دمشق-سانا



أطلقت محافظة دمشق، بالتعاون مع وزارة السياحة، مشروع “رحلة قاسيون” في منطقة جبل قاسيون، وذلك خلال حفل أُقيم مساء اليوم الثلاثاء في دار الأوبرا بدمشق، بحضور رسمي ضم عدداً من الوزراء ومحافظي دمشق وريف دمشق، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، وسفراء وممثلين عن قطاعات اقتصادية واستثمارية.

رؤية تنموية طموحة

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان ادلبي في كلمة له خلال الحفل، أن المشروع يجمع بين الأبعاد السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعكس رؤية تنموية طموحة، ويضع الإنسان السوري في محور اهتمامه، لافتاً إلى أن المشروع يمثل بداية لسلسلة من الفعاليات المستمرة، ويأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة والانفتاح على مسارات جديدة في العمل.

وأوضح ادلبي، أن “رحلة قاسيون” يعد أول مشروع سوري يجمع بين السياحة والاقتصاد والثقافة والخدمات الاجتماعية، ويسهم في خلق آلاف فرص العمل وتحريك السوق المحلية، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه يحوّل جبل قاسيون إلى منصة مفتوحة للمشاركة المجتمعية، بدلاً من كونه منطقة مغلقة وغير مستثمرة خلال فترة النظام البائد الذي استغله لقصف مدينة دمشق وريفها.

وأشاد ادلبي باهتمام الرئيس أحمد الشرع بالمشروع، وحرصه على إشراك الكفاءات السورية في تنفيذه، ليكون مشروعاً وطنياً بامتياز، مبيناً أنه يأتي مكملاً لأولويات المحافظة في البنى التحتية والخدمات وإعادة المهجرين، وليس بديلاً عنها، حيث تعمل المحافظة منذ التحرير على تحسين الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمدارس.

مكونات المشروع ومحاوره

كما أشار ادلبي إلى أن المشروع يضم محاور طبيعية وثقافية وخدمية وتجارية، منها جلسات عامة مجانية، ومسارات للمشاة، وجادة للابتكار المخصصة للشباب، ومساحات للحرف اليدوية، إضافة إلى خدمات عامة ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، مؤكداً أن 70 بالمئة % من المشروع مجاني ومتاح للجمهور، مع توفير بنى تحتية جديدة للكهرباء والصرف الصحي لضمان سلامة الموقع واستدامته.

ونفى المحافظ ادلبي منح أي فرص استثمارية باستثناء مشروع المرائب، موضحاً أن بقية الفرص ستُطرح عبر منصة إلكترونية تعتمد معايير واضحة وشفافة، كاشفاً عن وجود أكثر من 7000 فرصة عمل، ومئات الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ضمن المشروع، مؤكداً أن نسبة الإنجاز مرتفعة، وأن الافتتاح المستهدف لمعظم المحاور سيكون مع نهاية صيف 2026.

دعم المشاريع الجديدة

من جهته، قال وزير السياحة مازن الصالحاني: إن المشروع سوري بامتياز وهناك مشاريع في كل المحافظات سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، وستكون الوجهة القادمة في محافظة ريف دمشق.

واعتبر الصالحاني، أن دمشق شهدت خلال الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في الخدمات الأساسية، وفتح المحاور المغلقة، مؤكداً أن جهود كوادر محافظة دمشق أسهمت في إعادة الحيوية إلى المدينة.

وأشار الصالحاني إلى أن وزارة السياحة نقلت خبراتها الفنية والتشريعية لدعم مشاريع دمشق، مؤكداً أن مشروع قاسيون نُفّذ بالكامل بأيادٍ سورية من مهندسين وعمال محليين، وتعمل الوزارة على خلق وجهات سياحية جديدة في المحافظات.

وأكد الصالحاني أن الوزارة تعمل بالتعاون مع محافظة دمشق، على توفير فرص للشباب من خلال محلات بإيجارات رمزية ومساحات مخصصة للمشاريع الإبداعية الصغيرة، بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار ضمن المشروع، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن التزام الحكومة بتأمين فرص عمل للخريجين وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم داخل سوريا.

نموذج عملي لثقافة الإنجاز الحكومي

بدوره، أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في كلمة مماثلة، أن المشروع يمثل نموذجاً عملياً لثقافة الإنجاز الحكومي الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي في دمشق، مشيراً إلى أن تحويل جبل قاسيون إلى فضاء ثقافي وسياحي مفتوح، يعكس توجهاً جديداً في إعادة توظيف المواقع الطبيعية والتاريخية لخدمة المجتمع.

وأوضح الوزير الصالح، أن المشروع يسهم في تعزيز الهوية الثقافية لدمشق وإحياء محيطها العمراني، ودعم الاقتصاد الثقافي والسياحي، من خلال توفير بيئة آمنة ومجهزة لاستقبال الأنشطة المجتمعية.

رؤية واضحة بإشراف فريق المصممين المختصين



من جهته عرض معاون محافظ دمشق للقطاع الفني، معمر دكاك، الأعمال الفنية والهندسية الجارية في مشروع تأهيل مواقع جبل قاسيون، مشيراً إلى أن فرق المحافظة بدأت بالكشف على المواقع التي كانت مغلقة وغير قابلة للوصول خلال فترة النظام البائد، وتم إعداد رؤية واضحة بإشراف محافظ دمشق وفريق المصممين المختصين.