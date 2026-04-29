الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الأربعاء، يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر، عشوائية الحدوث في الجزيرة وأجزاء من المنطقة الساحلية والقلمون.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في الجزيرة والمرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى والبادية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: