المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 29 من نيسان 2026

دمشق:

1 – ندوة علمية أثرية لغوية حول “المشروع الوطني لتوثيق الرقم المسمارية السورية المحفوظة في متاحف سوريا والعالم”، بمتحف دمشق الوطني الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – صالون للغة العربية بعنوان: “الوقف الحضاري والتنمية المستدامة”، تلقيها الدكتورة عزة الرباط، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: “الديناصور الطيب” و”الملك الأسد”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – الجلسة الثامنة والعشرون من جلسات الصالون الفكري الأدبي بعنوان: “أزمة المثقف العربي”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – الندوة الثقافية بعنوان “إبداع خلف القضبان”، في مقر إقليم حركة فتح بمخيم اليرموك خلف سينما النجوم، الساعة الـ 6.30 مساءً.

6 – عرض أفلام “برشامة، إيجي بيست، محارب الصحراء، الماعز، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان: “السيرة النبوية”، تقدمها الأستاذة: هدى الأحمد، في المركز الثقافي بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

درعا:

أصبوحة شعرية يحييها الشعراء “سليمان الزعبي – جمال سعد الدين – خلف الزرزور – فواز العاسمي – فهد العبود”، في صالة المركز الثقافي العربي بدرعا، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

طرطوس:

1 – ندوة طبية بعنوان: “صحة الفم والأسنان”، تقدمها الطبيبتان تيريز سعادة – رولا عنتر، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “الزراعة العضوية الزراعة النظيفة طرقها – فوائدها – نتائجها”، يقدمها المهندس جندب دخيل في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض الفيلم الروائي الإيطالي “سينما باراديسو”، في مقر جمعية أصدقاء الموسيقا بطرطوس، الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: “الاقتصاد السوري بعد التحرير بين الواقعية والطموح”، للدكتور: سهيل العبد الله، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان: “نظام ضابطة البناء بحلب القديمة” يقدمها: المحامي مصطفى خير خواتمي، في قاعة المحاضرات في نقابة المهندسين بحلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – عرض أفلام “القاتل المختل، يقتل في الليل، مستر إكس، إيجي بيست، محارب الصحراء”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.