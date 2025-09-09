الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ9 من أيلول 2025

دمشق:

1 – معرض للأعمال اليدوية لمجموعة من السيدات بعنوان “إشراقة أمل”، في صالة المعارض بكلية الفنون الجميلة، من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 4 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “صعوبات التعلم بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية”، للمدربة هناء الجلاد، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – أمسية أدبية بعنوان “شغف لا ينطفئ”، للنادي الشبابي الأدبي، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “الجريمة الإلكترونية” للمحامية ريما هلال في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – ورشة مجانية في كتابة فن القصة القصيرة، بعنوان “كيف أسرد قصل أجمل”، للأديب أيمن الحسن في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – معرض أزياء من سوريا، بعنوان “السلام بألوان سوريّة”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – معرض للفنان وليد جانو بعنوان “هيدي بس تحية”، في غاليري آرت هاوس، الساعة الـ 6 مساءً.

8 – فعالية ترفيهية وتعليمية مخصّصة للأطفال المتضررين خلال سنوات الثورة السوريّة، في مجمع التبيان التعليمي بالبرامكة، الساعة الـ 6 مساءً.

9 – محاضرة للدكتور عمار النهار بعنوان “إشكالية المصطلحات الحضارة والعمران مثالاً”، في المنتدى الاجتماعي، الساعة الـ 6 مساءً.

10 – عرض أفلام”متلبس بالسرقة، آخر راجل في العالم، الورود، الشاطر”، في صالة سينما سيتي دمشق من الساعة الـ 12.30 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

1 – دورة مهارات التواصل الفعال، للأستاذ حسن محمد حسحس، في المركز الثقافي بحمص بقاعة سامي الدروبي، الساعة الـ 5 مساءً.

حلب:

1 ـ جلسة بعنوان “الأخلاق والمواطنة في الانتخابات”، للأستاذة ثريا بشماف، في المركز الثقافي بالباب الساعة الـ 3 عصراً.

2- ملتقى القلعة الشعري، في مديرية الثقافة بالسبيل، الساعة الـ 4 عصراً.

3 ـ عرض أفلام” الشاطر، آخر راجل في العالم، ريستارت، الأشرار 2 ، فورمولا 1، شامان، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي “حظ”، في المركز الثقافي بطرطوس الساعة الـ 11 صباحاً.

2 -نشاط ترفيهي وتعليمي للأطفال في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.