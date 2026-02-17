الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية

DJI 0203 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية
DCIM\100MEDIA\DJI_0203.JPG

حمص-سانا

تتابع مديرية الموارد المائية في محافظة حمص عمليات تنظيف المجاري المائية، وخاصة نهر العاصي وقناة ري حمص– حماة، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الري القادم.

DJI 0198 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية

وأوضح المراقب الفني بالمديرية مصطفى الطالب في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تتم بشكل دوري وتشمل إزالة العوائق من المجاري والأنهار، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين تدفق المياه وتقليل مخاطر الفيضانات والتلوث.

وبين الطالب أن ورشات العمل الفنية تواصل حالياً تنظيف قناة ري حمص–حماة التي تتغذى من بحيرة قطينة، والتي تغطي نحو 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، منها 14 ألف هكتار في محافظة حمص والباقي في محافظة حماة، موضحاً أن القناة تُعد شرياناً حيوياً لمناطق الريف الشمالي لحمص والجنوبي لحماة، حيث تلعب دوراً مهماً في دعم الإنتاج الزراعي.

DJI 0213 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية

ولفت الطالب إلى أن الهدف من عمليات التنظيف هو إزالة الرواسب والمخلفات التي تعيق تدفق المياه، وكذلك الحفاظ على نوعيتها لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية بفعالية وفي الأوقات الملائمة، ما يدعم نجاح الموسم الزراعي القادم.

من جانبه أكد رئيس الجمعية الفلاحية في قريتي النجمة وكفر عبد أحمد جيجاوي، أن تنظيف القناة يسهم في حماية المحاصيل الزراعية من الأضرار والحد من انتقال الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، منوهاً بأن هذه الخطوات تحسن الاستقرار الزراعي والصحي في المنطقة.

IMG 2208 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية

من جهته أشار المواطن علي عيد أحد أهالي قرية النجمة بريف حمص الشمالي، إلى أن تراكم الأوساخ في القناة كان يؤثر سلباً على الإنتاج ويتسبب بروائح كريهة ومشكلات صحية للمواطنين.

وتأتي تلك العمليات ضمن برنامج دوري ومستمر تتبناه مديرية الموارد المائية لمعالجة مشاكل انسداد المجاري وتحسين انسياب المياه، إلى جانب الحد من التلوث ومعالجة التداعيات البيئية والصحية الناجمة عن تراكم المخلفات في مسارات المياه.

IMG 2210 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية
IMG 2219 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية
IMG 2243 الموارد المائية بحمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية
سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
وزارة الصحة تبحث سبل التعاون مع وفد من ‏الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”
محافظ حلب يشكّل “اللجنة المركزية لاستجابة حلب” لتعزيز التنسيق الإنساني
جلسة حوارية نظمتها مديرية الإعلام في إدلب تناولت محور الواقع الإعلامي وسبل تطويره
آراء عدد من أهالي مدينة دمشق حول مدى سهولة حصولهم على مادة الخبز من الأفران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك