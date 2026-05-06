المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 6 من أيار 2026

دمشق

1 – حملة: النظافة ثقافة، بإشراف كادر المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: التربية في عصر الاتصالات والتكنولوجيا، تلقيها الدكتورة نسرين عبيد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – فعالية لذوي الهمم بعنوان: العمل التطوعي.. أيادٍ تصنع الفرق، بمشاركة الأستاذتين فجر عقيل وباسمة السيد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – الفعالية المنوعة “أرض لا تموت”، وتشمل فقرات تمثيل مسرحي وغناء وإلقاء شعر وفقرات إنشادية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12.30 ظهراً.

5 – محاضرة بعنوان: وهم الإنتاجية منهك لكنك لست منتجاً، يلقيها السيد عمر عصيدة، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – عرض فيلمي الأطفال المترجم اللقالق والمدبلج هواة الغناء، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – أمسية شعرية بعنوان: يوشك القلب أن يذوب حنيناً، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – محاضرة بعنوان: في بيتنا مدمن كيف نكتشفه، يلقيها الأستاذ محمد مصطفى الحسن، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6 مساءً.

9 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق

1 – محاضرة بعنوان: السيرة النبوية، تقدمها الأستاذة : هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بيبرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان تفسير سورة الضحى الجزء الثاني، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان: كيف تجعل من الامتحان نزهة، يقدمها الأستاذ عبد الله حاج درویش، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 4 عصراً.

درعا

محاضرة بعنوان: “دور المرأة السورية في بناء المجتمع”، تقديم الآنسة سهام سليم عليان، في شعبة نقابة المعلمين بإزرع، الساعة الـ 11 صباحاً.

إدلب

أمسية تكريم للمخرج المسرحي”أحمد مروان فنري”، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس

1 – ورشة رسم في الطبيعة بعنوان أهلاً بالربيع، بإشراف الأستاذ عدنان سمعان، ودورة تثقيفية بعنوان “التثقيف الأسري قبل الزواج نحو حياة أسرية مستقرة”، وحملة تطوعية لزراعة بعض الأشجار والأزهار في حديقة قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان الأعشاب الطبية وفوائدها العلاجية، يقدمها المهندس قيس حسين، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11 ظهراً.

3 – ندوة بعنوان: تعلم المهن ودورها في دعم المرأة والأسرة.. قصص نجاح، يليها عرض مسرحي بعنوان ” طريق النحل”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – حفل فني يحييه كورال (براعم)، بقيادة الأستاذ عبد الحميد حسن، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – فعالية بعنوان: حوار الشعر والموسيقا – القصيدة واللحن، مع الشاعر حسن بعيتي يحاوره المايسترو بشر عيسى، في صالة جمعية أصدقاء الموسيقا، الساعة الـ 7 مساء.

اللاذقية

فعالية بعنوان يوم الوعي المجتمعي لذوي الهمم، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب

1 – محاضرة بعنوان : تاريخ الشعر العربي في حلب يقدمها الدكتور عبد الحميد ديوان، في حديقة مقر جمعية العاديات في حي الجميلية، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “الصافرة، قمة، اللعب مع العيال، إيجي بيست، محارب الصحراء، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.