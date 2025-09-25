واقع الزراعة في محافظة إدلب تحديات كثيرة وآمال متجددة

بمشاركة وزير الزراعة اجتماعات المجلس التنفيذي لـ أكساد تناقش تحديات المرحلة المقبلة
أكاديميان اقتصاديان: الاستثمارات التي وقعت مؤخراً في سوريا تؤسس لمرحلة اقتصادية واعدة
فرع مكافحة المخدرات في درعا يضبط 118 كغ من الحشيش المخدر في ريف المحافظة الشرقي
فنون دمشقية متنوعة ضمن جناح وزارة الثقافة في معرض دمشق الدولي
منظمة بناء تبدأ مشروعاً لإعادة تدوير ركام المنازل في ريف إدلب الجنوبي
