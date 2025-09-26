مشاهد من حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” في الملعب البلدي

مواطنون في دمشق: كل من يستجدي التدخل الخارجي خائن
لجنة من وزارة الصحة تجري جولة رقابية على أحد معامل الأدوية في حماة تمهيداً لمنحه شهادة التصنيع الجيد
في ظل تحسن الأسواق وانخفاض الأسعار إقبال الأهالي في مدينة جبلة على التبضع مع اقتراب عيد الفطر
مشاهد من فعاليات حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في درعا
معرض لمشاريع الطلاب من مختلف السنوات الدراسية في كلية الهندسة المعمارية بحلب
