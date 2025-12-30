أمنيات أهالي القنيطرة للعام الجديد

محافظة ريف دمشق تكرم عدداً من جرحى الأمن العام وأسر الشهداء في المكتبة الوطنية بدمشق
افتتاح مركز البريد الجديد في معرة مصرين بريف إدلب
المؤتمر السنوي لتكريم كوادر الحج لجهودهم المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
طلاب الجامعات الخاصة يعرضون مشاريعهم في معرض الهندسة الميكانيكية السنوي
افتتاح مهرجان “ربيع حماة” بحضور وزير الإعلام وشخصيات رسمية وشعبية
