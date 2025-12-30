أمنيات أهالي القنيطرة للعام الجديد
ندوة في جامعة حمص تناقش دور مشاريع الطلبة التقنية في تحديث القطاع الصحي
حافلة الثقافة تحط رحالها في روضة دير التجلي بصيدنايا في ريف دمشق
“بين الدراسة والواقع المهني” ندوة حوارية في جامعة إدلب
استطلاع آراء الصرافين في حلب حول إصدار العملة السورية الجديدة
مؤتمر صحفي لوزيري المالية والصحة حول تحسين واقع التأمين الصحي
قوات “الأُندوف” تدخل قرية المعلقة بريف القنيطرة والأهالي يتحدثون حول الانتهاكات الإسرائيلية
نبض الشارع في حماة حول العملة السورية الجديدة
