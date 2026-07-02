وزير الطاقة يعلن بدء تجهيز مواقع العمل في محطتي كهرباء دير الزور وشمال حلب

دمشق-سانا

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير بدء تجهيز مواقع العمل في محطتي الكهرباء في دير الزور وشمال حلب، لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين.



وقال الوزير البشير في تدوينة عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: بعد انطلاق الأعمال في محطتي محردة وزيزون، تتقدم اليوم أعمال التنفيذ في موقعي دير الزور وشمال حلب، مع بدء تجهيز مواقع العمل وتركيب المكاتب الفنية والإدارية، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من المشروع.



وأضاف: ما كان وعداً أصبح واقعاً يتشكل على الأرض، وخطواتنا تتسارع بثبات حتى تتحول هذه المواقع إلى محطات منتجة للطاقة، تعزز استقرار الشبكة الكهربائية وتلبي احتياجات المواطنين.



وفي الـ 11 من حزيران الماضي كانت مجموعة UCC الدولية للطاقة حددت بالتنسيق مع محافظة دير الزور، مواقع المحطات الحرارية، ومحطة توليد دير الزور باستطاعة 750 ميغا واط، بالإضافة إلى موقع محطة الطاقة الشمسية المزمع إقامتها في منشأة التيم الكهربائية بالمحافظة.