المركز الثقافي بأبو رمانة يحتضن فعالية عن أثر النباتات العطرية في الصحة النفسية

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق محاضرة تخصصية للمهندسة المعمارية ماجدة غسان سكر بعنوان “أثر النباتات العطرية في الصحة النفسية”، قدّمت خلالها رؤية علمية مبتكرة تدمج بين علوم العمارة والزراعة وعلم النفس، بهدف دعم المجتمعات المتضررة في مرحلة ما بعد الكوارث.

واستعرضت سكر مفهوم الأبحاث البيئية وكيفية توظيفه في علاج اضطرابات القلق والاكتئاب الناتجة عن سنوات الحرب، عبر استثمار النباتات العطرية المحلية مثل اللافندر، النارنج، والياسمين الدمشقي، وأوضحت أن هذه النباتات يمكن أن تتحول إلى هوية بصرية وسياحية للمدن السورية، بما يعزز المردود الجمالي والنفسي للمساحات الخضراء في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكدت سكر لـ سانا أنها قدّمت مبادرة لمحافظة دمشق لتطوير معايير التشجير، بحيث لا يقتصر الهدف على زيادة المساحات الخضراء، بل يشمل اختيار نباتات ذات خصائص عطرية قادرة على تحسين الحالة النفسية للسكان، معتبرةً أن هذا الربط الوظيفي بين النبات والتعافي النفسي يمثل تجربة رائدة تسعى لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الطبيعة كأداة علاجية.

وشددت سكر على أن إعادة الإعمار لا تتضمن الحجر فقط، بل البشر والشجر أيضاً، مشيرةً إلى أن بناء النفس البشرية وترميمها هو الركيزة الأساسية لأي إعمار حقيقي، وأن استعادة العلاقة مع الأرض هي السبيل الأمثل لتجاوز تداعيات الأزمة.

تأتي هذه المحاضرة ضمن جهود وزارة الثقافة ومديرية الثقافة بدمشق لتسليط الضوء على الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع، وتسهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم مسيرة التعافي المستدام في سوريا.