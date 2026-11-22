في اليوم العالمي للطفل.. فعالية تفاعلية وتوعوية للأطفال في مدينة دوما بريف دمشق
أغاني الساروت قادته إلى سوريا…حكاية الياباني “يامادا” الذي اختار دمشق وطناً ثانياً
وزير الإعلام خالد زعرور ومدير وكالة سانا للأنباء زياد المحاميد يفتتحان قاعة التحرير
انطلاق مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين بعرض “المشهد الأخير”
شركات محلية في سيرياتكس : المعرض يفتح أسواقاً جديدة ويعزز حضور المنتج الوطني.
بطولة الجمهورية للجوجيتسو تختتم منافساتها في دمشق بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة
وزارة التربية تجري الاختبار الكتابي للمسابقة المركزية لتعيين معلمين في ثلاث محافظات
اختتام البطولة الوطنية للمناظرات الجامعية المقامة على مدرج جامعة دمشق
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