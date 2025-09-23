هل تغيرت إجراءات الدخول والخروج على معبر جديدة يابوس في الفترة الأخيرة؟

جلسة حوارية لمديرية الإعلام في إدلب حول برنامج حملة “الوفاء لإدلب”
تفريغ باخرة في مرفأ طرطوس محملة بـ 50 ألف طن من الأرز قادمة من الصين
هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف
مستقبل التعليم يُبنى من جديد.. 70 مدرسة تُعيد الأمل لطلاب سوريا
الوزير الشيباني يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي في موسكو
