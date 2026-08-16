التغيير القيمي وبناء الوعي المجتمعي في محاضرة ضمن الأسبوع الثقافي بداريا

ريف دمشق-سانا‏

نظمت مؤسسة فكر وبناء، اليوم الاحد، في مركز الشهيد يحيى شربجي بمدينة داريا محاضرة فكرية بعنوان “التغيير القيمي في ‏المجتمع ‏وآليات التغيير المجتمعي”، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الأول 2026.‏

وقدم المحاضرة، التي ناقشت دور القيم في توجيه ‏السلوك الفردي والجماعي وأهمية بناء وعي قيمي يدعم مشاريع النهوض ‏المجتمعي، الدكتور باسل حتاحت‏.‏

وأوضح حتاحت أن النهضة تحتاج إلى بنية أخلاقية متماسكة، وأن سلوك الأفراد يشكل عنصراً محورياً في أي مشروع ‌‏للنهوض، مشيراً إلى أن معالجة السلوكيات السلبية عبر التعليم والتربية عملية ضرورية وطويلة الأمد، وتتطلب عملاً متواصلاً ‌‏ومتكاملاً بين المؤسسات والمجتمع.‏

القيم في بيئات الاستبداد

واستعرض حتاحت مجموعة من القيم والسلوكيات السلبية التي تنتشر في البيئات الخاضعة للاستبداد، منها النفاق والتملق ‌‏والخوف والوشاية وانعدام الثقة والانتهازية وتطبيع الفساد والواسطة وازدواجية المعايير والتنصل من المسؤولية، إضافة إلى ‌‏ضعف قيمة العمل واحتقار القانون واللامبالاة بالشأن العام وتقديس القوة وفقدان قيمة الحقيقة.‏

وبين أن انتشار هذه السلوكيات يضعف البنية الأخلاقية للمجتمع ويعيق مشاريع التغيير، متوقفاً عند مفهوم “فك الارتباط ‌‏الأخلاقي”، الذي يصبح أكثر خطورة عندما يتحول إلى ثقافة عامة تتيح للفرد إيجاد مبررات لعدم مواجهة الظلم بعبارات مثل: ‌‏‌‏”ماذا أستطيع أن أفعل” أو “الجميع يفعل ذلك”. ‏

وأشار إلى أن كثيراً من السلوكيات تمارس انسجاماً مع الأعراف السائدة لا مع القيم، ما يجعل تغيير الأعراف تحدياً يتطلب العمل ‌‏على تعديل التصورات والتوقعات الاجتماعية المرتبطة بها.‏

آليات التغيير المجتمعي

وقدم حتاحت رؤية لتطوير القيم باعتباره مشروعاً طويل الأثر، مؤكداً أن بناء الوعي القيمي يشكل ركيزة أساسية لأي نهضة، لما ‌‏له من دور في ضبط السلوك وتوجيه القرارات الفردية والمؤسساتية.‏

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واستعرض عدداً من آليات التغيير المجتمعي، أبرزها تطوير القيم وإصلاح التربية وتغيير الأعراف، وإيجاد نماذج جديدة للسلوك ‌‏وتعديل الحوافز وتطوير المؤسسات وإظهار نجاح الأعراف الجديدة وانتشارها، مع تكرار مراحل التغيير بما يضمن ترسيخها.‏

وشدد على أهمية تكامل أدوار الجهات المعنية بعملية التغيير، وفي مقدمتها وزارة الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والداخلية ‌‏والمالية والاقتصاد والمؤسسة الدينية والحكومات المحلية والبرلمان.‏

وخلصت المحاضرة إلى أن بناء الوعي القيمي يمثل مساراً أساسياً نحو مجتمع قادر على النهوض، وأن التغيير يبدأ بإدراك الفرد ‌‏لمسؤوليته الأخلاقية، وصولاً إلى انعكاس هذا الوعي على المؤسسات والأعراف المجتمعية بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي ‌‏ومستدام.‏

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج الأسبوع الثقافي الأول 2026 في مدينة داريا بريف دمشق، الذي يستمر حتى الـ 20 من آب ‌‏الجاري، ويتضمن خمسة لقاءات فكرية وثقافية متنوعة.‏