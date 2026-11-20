العدالة تنتصر لأمهات الضحايا. توقيف مخطط وآمر مجزرة “العتيبة”يكرس مسار المحاسبة
وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه
مدير مكتب القطن: المساحات المزروعة في سوريا وآليات استلام المحصول وتسهيلات التسويق
لقاء حواري في محردة لمناقشة واقع العمل القانوني وإصلاح القضاء والتحديات التي تواجهه
إزالة الأنقاض في حي العجمي بحرستا تفتح الطريق أمام عودة الأهالي
بزيادة ثلاثة أصوات..149 دولة مع الجولان السوري المحتل
الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية
دمشق تغني فيروز.. أمسية في دار الأوبرا تستعيد ذاكرة المدينة وإرثها الموسيقي
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