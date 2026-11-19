دمشق-سانا
نظم مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الأردن (IEEE Jordan Section)، برعاية جامعة دمشق وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل علمية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، لبحث آفاق التعاون العلمي المشترك، ونقل الخبرات، ووضع الخطوات التمهيدية لإنشاء فرع للمجمع في سوريا.
وركزت الورشة التي انعقدت اليوم الخميس، على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في التعريف بمجمع “IEEE” ودوره العلمي والمهني وأهميته لطلبة الجامعات، وتعزيز التواصل والتشبيك بين الباحثين والأكاديميين السوريين ونظرائهم الأردنيين، إلى جانب استعراض آليات الانتساب إلى المجمع وسبل المشاركة في أنشطتها وبرامجها العلمية.
ربط الباحثين والطلبة بشبكات المعرفة
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية غيث ورقوزق في كلمة أن الورشة تمثل خطوة عملية نحو تعزيز انفتاح المؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية على المنظمات العلمية الدولية الرائدة، وربط الباحثين والطلبة بشبكات المعرفة العالمية.
وأشار ورقوزق إلى أن التطور المتسارع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لم يعد يتيح لأي باحث العمل بمعزل عن المجتمع العلمي الدولي، ما يبرز الأهمية الاستثنائية لـ” IEEE” كأكبر تجمع مهني وتقني مكرس للنهوض بالتكنولوجيا لخدمة الإنسان.
ولفت إلى أن الوزارة تضع دعم البحث العلمي التطبيقي وتمكين الشباب الجامعي في مقدمة أولوياتها، متطلعاً إلى تفاعل مثمر يواكب تأسيس المزيد من الفروع الطلابية والمجموعات البحثية لترجمة طاقات الشباب إلى إنجازات ملموسة.
إنشاء فرع على مستوى سوريا
من جهته، أوضح رئيس فرع “IEEE” في الأردن، موسى الأخرس، أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية السورية بدأ منذ عام 2025، من خلال سلسلة زيارات إلى عدد من الجامعات، لافتاً إلى أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار هذا التعاون.
وأكد الأخرس أن الهدف الأساسي يتمثل في الخروج بتوصيات واضحة وخطوات عملية تمهّد لإنشاء فرع للمجمع على مستوى سوريا، بما يتيح توسيع المشاركة الأكاديمية والبحثية السورية في أنشطة “IEEE” الإقليمية والدولية.
استهداف الجامعات الحكومية والخاصة
بدوره، أشار مدير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق، الدكتور عماد أسعد، إلى أن الورشة تهدف إلى وضع اللبنات الأولى لدخول الجامعات السورية بصورة فاعلة في منظومة “IEEE”، من خلال العمل على إنشاء مكتب أو قسم لها في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، ليكون نقطة انطلاق نحو توسيع النشاط ليشمل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.
وأوضح أسعد أن دور المجمع لا يقتصر على الجوانب المهنية والعلمية، بل يمتد إلى دعم الطلبة وتوجيههم نحو اختيار الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة في الأنشطة العلمية الدولية.
ولفت إلى أن الانتساب إلى “IEEE” يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، تشمل مشاركة عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والانخراط في المؤتمرات والأنشطة والنشرات العلمية، مبيناً أن رسوم الانتساب الأولية رمزية، ويمكن تعويضها من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية والنشر البحثي.
يُعد مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الأردن (IEEE Jordan Section) أحد الفروع الإقليمية للمنظمة الدولية، ويعنى بدعم الأبحاث والأنشطة العلمية والطلابية، وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والحوسبة والتكنولوجيا.