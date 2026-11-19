‏دمشق-سانا

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‏نظم مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الأردن (‏IEEE Jordan ‎Section‏)، برعاية جامعة دمشق وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ‏ورشة عمل علمية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، لبحث آفاق ‏التعاون العلمي المشترك، ونقل الخبرات، ووضع الخطوات التمهيدية لإنشاء فرع ‏للمجمع في سوريا.‏

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‏وركزت الورشة التي انعقدت اليوم الخميس، على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في ‏التعريف بمجمع “‏IEEE‏” ودوره العلمي والمهني وأهميته لطلبة الجامعات، وتعزيز ‏التواصل والتشبيك بين الباحثين والأكاديميين السوريين ونظرائهم الأردنيين، إلى جانب ‏استعراض آليات الانتساب إلى المجمع وسبل المشاركة في أنشطتها وبرامجها العلمية.‏

ربط الباحثين والطلبة بشبكات المعرفة ‏

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية غيث ورقوزق في كلمة ‏أن الورشة تمثل خطوة عملية نحو تعزيز انفتاح المؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية ‏على المنظمات العلمية الدولية الرائدة، وربط الباحثين والطلبة بشبكات المعرفة العالمية.‏



وأشار ورقوزق إلى أن التطور المتسارع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والذكاء ‏الاصطناعي لم يعد يتيح لأي باحث العمل بمعزل عن المجتمع العلمي الدولي، ما ‏يبرز الأهمية الاستثنائية لـ” ‏IEEE‏” كأكبر تجمع مهني وتقني مكرس للنهوض ‏بالتكنولوجيا لخدمة الإنسان.‏

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‏ولفت إلى أن الوزارة تضع دعم البحث العلمي التطبيقي وتمكين الشباب الجامعي في ‏مقدمة أولوياتها، متطلعاً إلى تفاعل مثمر يواكب تأسيس المزيد من الفروع الطلابية ‏والمجموعات البحثية لترجمة طاقات الشباب إلى إنجازات ملموسة.‏

إنشاء فرع على مستوى سوريا

من جهته، أوضح رئيس فرع “‏IEEE‏” في الأردن، موسى الأخرس، أن التعاون مع ‏المؤسسات الأكاديمية السورية بدأ منذ عام 2025، من خلال سلسلة زيارات إلى عدد ‏من الجامعات، لافتاً إلى أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار هذا التعاون.‏

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‏ وأكد الأخرس أن الهدف الأساسي يتمثل في الخروج بتوصيات واضحة وخطوات ‏عملية تمهّد لإنشاء فرع للمجمع على مستوى سوريا، بما يتيح توسيع المشاركة ‏الأكاديمية والبحثية السورية في أنشطة “‏IEEE‏” الإقليمية والدولية.‏

استهداف الجامعات الحكومية والخاصة

بدوره، أشار مدير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق، الدكتور عماد ‏أسعد، إلى أن الورشة تهدف إلى وضع اللبنات الأولى لدخول الجامعات السورية ‏بصورة فاعلة في منظومة “‏IEEE‏”، من خلال العمل على إنشاء مكتب أو قسم لها ‏في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، ليكون نقطة انطلاق نحو ‏توسيع النشاط ليشمل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.‏



وأوضح أسعد أن دور المجمع لا يقتصر على الجوانب المهنية والعلمية، بل يمتد إلى ‏دعم الطلبة وتوجيههم نحو اختيار الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة، وتعزيز ‏قدراتهم على الابتكار والمشاركة في الأنشطة العلمية الدولية.‏

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ولفت إلى أن الانتساب إلى “‏IEEE‏” يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط ‏والإجراءات، تشمل مشاركة عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والانخراط في ‏المؤتمرات والأنشطة والنشرات العلمية، مبيناً أن رسوم الانتساب الأولية رمزية، ويمكن ‏تعويضها من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية والنشر البحثي.‏

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‏يُعد مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الأردن (‏IEEE Jordan Section‏) ‏أحد الفروع الإقليمية للمنظمة الدولية، ويعنى بدعم الأبحاث والأنشطة العلمية ‏والطلابية، وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل ‏الخبرات في مجالات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والحوسبة والتكنولوجيا.‏