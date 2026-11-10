المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع

إدلب-سانا
استعرض المعرض الختامي لمشروع التأهيل المهني ودعم تأسيس الأعمال التجارية، الذي أقيم اليوم الثلاثاء في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، مخرجات تدريب 540 مستفيداً وفرص تحويل مهاراتهم إلى مشاريع إنتاجية، وذلك بعد 14 شهراً من العمل نفذته مؤسسة شام الإنسانية بالتعاون مع منظمة قطر الخيرية.
وأوضح منسق مشاريع التعافي المبكر في مؤسسة شام محمد زيدان في تصريح لـ سانا، أن المشروع شمل أربع مناطق هي حلب ومدينة إدلب وجسر الشغور ومدينة الأمل في منطقة صوران – أعزاز، وقدم تدريبات مهنية وفق احتياجات كل منطقة.
وأشار إلى أن اختصاصات التدريب في جسر الشغور شملت صناعة الريزن وتمديدات الكهرباء وأنظمة التكييف والتبريد والطاقة الشمسية، على مدى ثلاثة أشهر، أعقبها تدريب مماثل في إدارة الأعمال ومسار التوظيف لمدة ثلاثة أشهر.
وبيّن زيدان أن 255 مستفيداً حصلوا على منح لتأسيس مشاريعهم الخاصة، فيما التحق 168 مستفيداً بمسار التوظيف، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بمنتجات المتدربين، وربطهم بأصحاب المصلحة وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.
من جهتها ذكرت مسؤولة المشروع في جسر الشغور آلاء عصفور، أن البرنامج استهدف الشباب والشابات بين 18 و40 عاماً ممن لديهم رغبة في العمل، واستفاد منه في المدينة 95 متدرباً في اختصاصات الريزن للإناث، وصيانة الأجهزة الكهربائية، والتكييف والتبريد والطاقة الشمسية، موضحة أن 74 منهم حصلوا على منح وأطلقوا مشاريعهم الخاصة، بينما استفاد الباقون من مسار التوظيف والتحقوا بوظائف مستمرة.
وعبّرت المستفيدة رشا حلاج عن تقديرها للتجربة التي ساعدتها على اكتساب مهنة وتحقيق الاستقلالية والإسهام في إعالة أسرتها.
فيما أشارت ريم ديبو إلى أن المعرض أتاح التعريف بقدرات النساء المنتجات وأعمالهن الفنية، معربة عن أملها بتوسيع التجربة لتشمل جميع المحافظات السورية